Kontserdisaalis. Festivali AFEKT avakontsert "Rituaalid"

Festivali AFEKT avakontsert "Rituaalid"

Rahvusvahelise nüüdismuusika festivali avakontsert “Rituaalid” ühendab Prantsuse, Itaalia ja Eesti heliloojate loomingut. Dirigent on uuele muusikale jäägitult pühendunud Baldur Brönnimann (Šveits). Festivali AFEKT algataja ja kunstilise juhi Monika Mattieseni sõnul eksperimenteeritakse avakontserdil ebatraditsioonilise ruumikasutusega ning luuakse uudne poprokk-helimaastik elektrikitarri lisamisega sümfooniaorkestri koosseisu. Esiettekandes kõlab noore Eesti helilooja Elis Vesiku uudisteos. Kontserdi kavas olevate klassikute Gérard Grisey’ ja Pierre Boulezi sümfoonilist muusikat ei ole Eestis aga mitte kunagi esitatud. Kontserdiõhtu avab lühikeseks jäänud eluteega Itaalia noorema põlvkonna paljutõotava helilooja Fausto Romitelli looming. Kava: * Fausto Romitelli (1963–2004) – “Dead City Radio. Audiodrome” / “Surnud linna raadio. Audiodroom” (2003) * Elis Vesik (*1986) – “Punctum concursūs in prospectu” / “Kadumispunkt nägemisväljal” (2017, esiettekanne) * Gérard Grisey (1946–1998) – “Transitoires” / “Üleminekud” (1980–1981) tsüklist “Les Espaces Acoustiques” (1974–1985, esiettekanne Eestis) * Pierre Boulez (1925–2016) – “Rituel in memoriam Bruno Maderna” / “Rituaal Bruno Maderna mälestuseks” (1974–1975, esiettekanne Eestis) Ülekanne Estonia kontserdisaalist. Vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Johanna Mängel.