Kontserdisaalis. ERSO, Ivari Ilja ja Tšaikovski

Sarja "Maestro" kontsert toob Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ette Eesti pianist Ivari Ilja, kelle esituses kõlab Pjotr Tšaikovski üliarmastatud Esimene klaverikontsert b-moll. Dirigendipulti astub Kreeka dirigent Dimitris Botinis, kes on üks Venemaa kontserdilavade tõusvaid tähti. Tšaikovski Esimest klaverikontserti mängis Ivari Ilja ERSO ees esimest korda 1980. aastal vabariiklikul pianistide konkursil Peeter Lilje juhatusel ning pälvis tookord konkursi teise koha. Ivari Ilja on erakordse rahvusvahelise karjääriga pianist ja võrratu ansamblipartner maailmakuulsatele lauljatele Maria Gulegina, Dmitri Hvorostovski ja Jelena Zaremba, samuti Irina Arhipova. Lisaks sellele on tegemist väga hinnatud klaveripedagoogi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professoriga. Kavas : * Anatoli Ljadov - Kikimora, op. 63 * Pjotr Tšaikovski - Klaverikontsert nr. 1 b-moll op. 23 * Sergei Rahmaninov - Sümfoonilised tantsud, op. 45 Ülekannet Estonia kontserdisaalist vahendab Miina Pärn.