Kontserdisaalis. Mihkel Poll: Debussy, Lemba, Chopin

Mihkel Poll: Debussy, Lemba, Chopin

"Klassikaline muusika on eksklusiivne kunst," on öelnud Mihkel Poll. "Eestis on kontserdielu klassikalise muusika vallas üsna rikkalik, aga sooloõhtu huvitab inimesi vähem kui sümfooniaorkester. See lihtsalt on nii. Üha rohkem kaldutakse meelelahutuse poole, ei taheta lasta end kergesti puudutada. Elutempo on kiire, ühiskond on infost tulvil ja muututakse pealiskaudsemaks. Klassikaline muusika nõuab aga süvenemist." Kava: * Claude Debussy – Bergamaski süit * Artur Lemba – Sonaat nr. 2 * Fryderyk Chopin – Mazurkad op.17; Skertso nr. 4 E-duur op. 54; Hällilaul op. 57; Barkarool op. 60. Kontsert on salvestatud 10. oktoobril 2017 Estonia kontserdisaalis. Helirežissöör on Kaspar Karner, toimetaja Lisete Velt.