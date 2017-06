Kontserdisaalis. Tärkava koorihelilooja programmi galakontsert, II osa

“Tärkava koorihelilooja programmi” galakontsert “Sahtlist saali” esitles Tartu Ülikooli kooride esituses viieteistkümne helilooja uusi teoseid. Kontsert leidis aset 27. mail Eesti Rahva Muuseumis. Tärkava koorihelilooja programm "Sahtlist saali" on mõeldud uue koorimuusikarepertuaari leidmiseks ning uute autorite julgustamiseks koorimuusika loomisel. Kava: * Patrik Sebastian Unt / Kristiina Ehin - Viimased lumeta päevad (Karusepäeva auhind) * Sander Sokk / Indrek Hirv - Vikerkaar * Liisa Rahusoo / rahvaluule - Loomine * Karin Kuulpak / rahvaluule - Unelaul (publiku lemmik) * Jörgen Kursk / rahvaluule - Kiigele * Maarja-Liisa Pilvik / Viivi Luik - Palve * Hando Põldmäe - Millest kõnelevad * Imre Rohuväli / Juhan Viiding - Laul sügavast düünist (Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori lemmik) * Viktoria Grahv / Jana Lepik - Loojangutaeva all sa vaatad * Jaanus Nurmoja / Neeme Plutus - Mere äärde meeled viivad Kontserdi salvestuse helirežissöör oli Aili Jõeleht, stuudios on Liina Vainumetsa.