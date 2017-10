Kontserdisaalis. Viljandi kitarrifestival: kitarriorkester

Kitarriorkestri ülesastumine on kitarrifestivalil olnud toredaks traditsiooniks juba pikka aega. Töö õpitubades mainekate pedagoogide täpse pilgu all kulmineerub kontserdiks, millel parematele antakse võimalus ka soleerida. Tänavu on orkestri juhendajad Ola Bengtsson ja Mart Soo. Kohapealt kommenteerib Ivo Heinloo.