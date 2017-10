Kontserdisaalis. Aucklandi Filharmoonia orkester

Aucklandi Filharmoonia orkester

Aucklandi Filharmoonia orkester ja oboesolist Gordon Hunt esitavad Uus-Meremaa kuulsaimas kontserdisaalis Rautavaara, Straussi ja Brahsmi loomingut. Dirigendid on Vladimir Ashkenazi ja Giordano Bellincampi. Kavas: * Einojuhani Rautavaara - Isle of Bliss * Richard Strauss - oboekontsert D-duur * Johannes Brahms - sümfoonia nr 3 F-duur, op. 90 Aucklandi Filharmoonia kontserdid on salvestatud Uus-Meremaa ajaloolises Town Hall'is. Stuudios on toimetaja Lisete Velt.