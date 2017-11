Kontserdisaalis. Maksim Štšura klaveriõhtu

Maksim Štšura häälestab publiku Prokofjevi tundlike paladega, et seejärel sukelduda dramaatilisse ja sügavasse saksa muusikasse. Ida-Virumaalt, dirigendi perest pärit noormees on saanud parima hariduse Londoni ja Hamburgi muusikakõrgkoolides, tegeleb heliloominguga ning on ka hinnatud kammeransambli partner. Kava: Sergei Prokofjev - „Põgusad hetked“ op. 22 Sergei Prokofjev - Kümme pala balletist „Romeo ja Julia“ Ludwig van Beethoven - Sonaat nr 28 A-duur op. 101 Johannes Brahms - Variatsioonid Händeli teemale op. 24 Kontsert on salvestatud 24. oktoobril 2017 Estonia kontserdisaalis. Helirežissöör oli Kaspar Karner, stuudios on toimetaja Miina Pärn.