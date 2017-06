Kontserdisaalis. HELIjaKEEL "Su hooleks..."

Eesti autorite heli- ja sõnakunsti ühendav kontserdisari HELIjaKEEL keskendub sel hooajal kaduvatele keeltele ja kultuuridele. Hooaja viimasel kontserdil on läbivaks teemaks eesti vaimulikud rahvaviisid ning seosed rahvapärimuse ja ristiusu vahel. Kavas on Tõnu Kõrvitsa ja Ester Mägi looming. Muusikapalade vahele loeb oma luulet Kristiina Ehin. Tõnu Kõrvitsa loomingust kõlavad kontserdil "Neli vaimulikku rahvaviisi” ja “Metsalinnud", mis põhineb Kanepist pärit rahvaviisil "Lind lohutamas" ning "Thule mustrid", kus helilooja püüdis muusikas tabada sellist “liikumist”, mida võib kohata vanades kudumites. Ester Mägi muusikast tulevad esitusele "Psalm" ja rahvaluulel põhinevad laulutsüklid "Kolm setu muinasjutulaulu", "Põllul laulmine" ning uus versioon teosest "Rõngu viis". Kontsert on salvestatud 29. mail 2017 Sutlepa kabelis Eesti Vabaõhumuuseumis. Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.