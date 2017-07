Kontserdisaalis. Head Ööd, Vend ja Pärt Uusberg

Kammerkoor Head Ööd, Vend kontsert. * Arvo Pärt - Nunc dimittis * David Lang - again * Samuel Barber - Agnus Dei * Tõnu Kõrvits - The Night Is Darkening Round Me * Knut Nystedt - Immortal Bach * Pärt Uusberg - In paradisum; For Katrina's sun-dial * Pawel Lukaszewski - Nunc dimittis. Dirigent Pärt Uusberg. Salvestatud Oleviste kirikus 16. mail 2016. Helirežissöör Tanel Klesment, toimetaja Marge-Ly Rookäär.