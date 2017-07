Kontserdisaalis. XII noorte laulupidu "Mina jään"

Läbi aastakümnete on noortepeole püütud leida põlvkondadevahelist sidet tugevdavat ja kuulajaid-osalejaid ühendavat ideed – nii on peod pühendatud küll ilmapuule, laiale maailmale või noorele südamele. Tänavuse, XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma kodumaaga – isiklik kontakt kultuuriloo ja vanema põlvkonnaga ja ühtlasi tähtsõnad, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. Laulupeo nimi on “Mina jään”, tõotamaks meid juurtpidi seotuks jäävat väärtuspõhise Eestiga. Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson. Ülekannet Tallinna Lauluväljakult vahendavad nii Klassikaraadio kui Vikerraadio. Kohapeal toimuvat kirjeldavad Tarmo Tiisler, Margit Kilumets, Maian Kärmas, Meelis Süld, Taavi Libe, Lisete Velt ja Marge-Ly Rookäär.