Kontserdisaalis. Haapsalu Vanamuusikafestivali avakontsert

Haapsalu Vanamuusikafestivali avakontserdi teema on Bach ja reformatsioon. Esinevad ansambel Studio Vocale ja Haapsalu festivali barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan. Kõlab Johann Sebastian Bachi muusika: *Gott, der Herr, ist Sonn und Schild, BWV 79 *Missa in A, BWV 234 *Christe, du Lamm Gottes, BWV 245/40II *Missa in F, BWV 233 *O Jesu Christ, meins Lebens Licht, BWV 118 Ülekannet Haapsalu Toomkirikust vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Kersti Inno.