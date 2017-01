Kontserdisaalis. Ars Revalia

Ars Revalia

Kontserdil sarjast "Varajane muusika Kloostri Aidas" on meil võimalus kuulda esinemas ansamblit Ars Revalia, mille initsiaatoriks ja eestvedajaks on viiuldaja Melissa Jõesaar, kes pärast bakalauresuseõppe lõpetamist USA-s jätkab vanamuusika õpinguid Barcelonas Escola Superior de Musica de Catalunya"s Manfredo Kraemeri juhendamisel. Ettekandele tuleb kava Briti saartelt 16.-18. saj pärinevast muusikast, kus Dowlandi, Byrdi, Purcelli, Geminiani jt heliloojate looming on põimitud iiri, šoti ja keldi rahvamuusikaga. Kontsert toimus 27. novembril 2016 Kloostri Aidas Tallinnas. Toonmeister Aili Jõeleht, toimetaja Tiina Kuningas.