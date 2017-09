Kontserdisaalis. Berliini Filharmoonikud: Busoni, Bartók, Sibelius

Berliini Filharmoonikute kõlab Busoni, Bartoki ja Sibeliuse looming. Soleerib viiuldaja Gil Shaham. Dirigendipuldis on Soome päritolu dirigent Susanna Mälkki. Kavas: * Ferruccio Busoni - Valss op. 53 * Bela Bartok - Viiulikontsert nr 2 * Jean Sibelius - Sümfoonia nr 2 D-duur op. 43 Kontsert on salvestatud 9. septembril 2017 Berliini Muusikafestivalil. Stuudios on toimetaja Lisete Velt.