Kontserdisaalis. EBU jõulumuusikapäev. Jõulumuusika Freibergi katedraali orelil.

EBU jõulumuusikapäev. Jõulumuusika Freibergi katedraali orelil.

Euroopa orelimuusikat jõuluajaks mängib Freibergi katedraali kantor Albrecht Koch Silbermanni suurel orelil. Kavas: * Johann Sebastian Bach - Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 * Dietrich Buxtehude - Magnificat noni toni, BuxWV 203 * Matthias Weckmann - Gelobet seist du, Jesu Christ * Petrus de Drusina - Resonet in laudibus (Joseph, lieber Joseph mein) * Franz Xaver Murschhauser - Partite sopra "Laßt uns das Kindlein wiegen" per imitationem * Johann Sebastian Bach - Prelude and Fugue in C, BWV 531 * Johann Sebastian Bach - In dulci jubilo * Jean-François Dandrieu - Three works * Niels W. Gade - Wie schön leucht uns der Morgenstern * Joseph Gabriel Rheinberger - Orelisonaat nr. 4 G-duur op. 88 (Pastoraalne) (Albrecht Koch) Salvestatud Freibergi katedraalis 18. detsembril 2016. Toimetaja Kersti Inno, stuudios on Marius Peterson.