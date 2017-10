Kontserdisaalis. Mahleri Üheksas

Geniaalne Mahleri dirigent Klaus Tennstedt on öelnud: «Mahler, see on elu ja surma küsimus!» Mahleri viimane lõpetatud sümfoonia, mida helilooja ise oma eluajal ei kuulnudki, kõlab uhkes Hamburgi Elbphilharmonie saalis Thomas Hengelbrocki juhatusel. Mahleri Üheksas on proovikivi igale dirigendile. Orkestrimuusika ajaloo suurima koosseisu abil jutustab helilooja kiirelt vahelduvate emotsioonidega täidetud loo, milles vaikseimast sosinast võivad saada meeletud karjed. Juba enne Üheksandat sümfooniat kirjutatud tsükkel "Laul maast" kujutas sisuliselt üheksandat sümfooniat, seda aga helilooja nii ei nimetanud, peljates nn üheksanda sümfoonia needust. Nii Beethoven, Schubert kui Bruckner olid elust lahkunud just pärast oma üheksandat. Kuigi leinamarss oli juba esimesest sümfooniast peale olnud Mahleri teoste oluline vahend, seda nii tõsises kui groteskses võtmes - siis Üheksandas leinamarsimuusika peaaegu et puudub - arvatavasti vältis ta seda teadlikult. Juhatab NDR Elbphilharmonie orkestri kunstiline juht aastast 2011, Thomas Hengelbrock, kelle ametiajal asus orkester uude uhkesse kodusaali Hamburgis ning sellest lähtuvalt ka vahetas nime. Kontsert toimus 22. oktoobril. Stuudios on Anne Prommik.