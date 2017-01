Kontserdisaalis. Kokkuvõte Bachi elutööst: Missa h-moll

Johann Sebastian Bachi suurteost Missa-h-moll on nimetatud monumendiks kogu barokiajastu kiriklikule vokaalkunstile. Teose ettekanne on alati oodatud suursündmus igas kontserdimajas ja kirikus. Missa tervikettekanne toimus alles terve sajand pärast selle loomist 1859. aastal Leipzigis. Teose esitavad BBC Singers ja St. James Baroque ning solistid Susanna Hurrell (sopran), Jennifer Johnston (metsosopran), Charles Daniels (tenor) ja Mark Stone (bass) Paul Broughi juhatusel. Salvestatud 31. oktoobril 2016 Milton Court'i Kontserdisaalis Londonis. Stuudios on Tiina Kuningas.