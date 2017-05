Kontserdisaalis. Eesti Filharmoonia Kammerkoori sari "Peadirigendid". Daniel Reuss

Eesti Filharmoonia Kammerkoori sari "Peadirigendid". Daniel Reuss

Eesti Filharmoonia Kammerkoori juubelihooaja lõpetab koori kolmas peadirigent, üliterava kõrvaga otsekohene hollandlane Daniel Reuss, kelle peadirigendiajal sai koor Madalmaade kõlaesteetika pitseri, lauldes Lääne kooriklassikat ning lihvides saksa keele hääldust. Kava sarjas “Peadirigendid” hollandlase Sweelincki ja Erkki-Sven Tüüri muusikaga on ehtreussilik – sõnadest rohkem huvitab teda muusika struktuur ning selle arhitektuuriline pool. Proovides õppisid koorilauljad Daniel Reussi tundma kui äkilise käe ja olemisega muusikut, kelle otsekohesus vahel hirmutavana tundus. Sealjuures on fantastilise kuulmisega dirigent ka üks EFK parimaid koormeistreid läbi aegade. Tema terav kõrv annab talle haruldase oskuse kõlapilti balansseerida. Reuss on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud koori- ja orkestridirigent, kes juba enne perioodi Eesti Filharmoonia Kammerkoori eesotsas aastatel 2008-2013 oli kahe Euroopa eliitkoori peadirigent – Cappella Amsterdam ja Berliini RIAS-kammerkoor. Reuss tegevus on tõeliselt laiahaardeline. Tippkooride kõrval on ta juhatanud nii suurtes ooperimajades (English National Opera, Brüsseli La Monnaie) kui ka kõige nimekamaid varajase ja nüüdismuusika ansambleid (Akademie für Alte Musik Berlin, MusikFabrik, Scharoun Ensemble). Kavas: Tüür – Missa brevis Martin – Arieli laulud Escher – Rahu tõeline nägu Sweelinck – Kolm prantsuse laulu Pärt – Dopo la vittoria Schnittke – Kolm vaimulikku laulu Ülekannet Niguliste muuseum-kontserdisaalist vahendab Anne Prommik.