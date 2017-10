Kontserdisaalis. Festival AFEKT. Spectrumid

Rahvusvahelise nüüdismuusika festivali AFEKT kontserdil "Spectrumid" esineb orelimängija Ulla Krigul ning YXUS Ensemble'i liikmed: Leho Karin (tšello), Indrek Vau (trompet) ja Lauri Metsvahi (löökpillid). Kavas on Erkki-Sven Tüüri looming.

Helilooja Erkki-Sven Tüüri "Spectrumid" on eesti uuema aja orelimuusikas üks kaalukamaid tsükleid, mida tervikuna on seni vaid ühel korral ette kantud. Sooloteostest esimene kõlab organistide kavas küllalt sageli, kuid näiteks kolmandat soolot on esitatud vaid korra Tallinna Orelifestivalil.

Tartu Pauluse kiriku oreli kõlavärvide palett, suur ruum ja samas küllaltki tagasihoidlik kaja teevad selle orelimuusikale keskendunud kava jaoks ideaalseks konserdipaigaks.

Kavas:

Spectrum I (1989; orelisoolo)

Spectrum II (1994; orel, trompet ja löökpillid)

Spectrum III (1999; orelisoolo)

Spectrum IV (2004; orel ja tšello)

Ülekanne Tartu Pauluse kirikust. Vahendavad helirežissöör Siim Mäesalu ja toimetaja Johanna Mängel.