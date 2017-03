Kontserdisaalis. Taani rahvuslik kontsertkoor ja sümfooniaorkester

Esinevad Taani Rahvuslik Kontsertkoor ja Sümfooniaorkester. Dirigent ja solist klaveril on András Schiff. Võrratu pianist näitab end sel kontserdil ka vokaalsümfooniliste suurvormide dirigendina. Kavas: * Franz Schubert - Vaimude laul vete kohal * Ludwig van Beethoven - Klaverikontsert nr. 1 (solist on András Schiff) * Joseph Haydn - Missa in Angustiis d-moll (Nelson Mass) (solistid on Anna Lucia Richter, Britta Schwarz, Julian Prégardien ja Robert Holl) Kontsert toimus Kopenhaagenis Taani Raadio kontserdisaalis 10. novembril 2016. Stuudios on Kersti Inno.