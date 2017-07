Kontserdisaalis. Eesti Filharmoonia Kammerkoor särab Salzburgis

Teisipäeval, 25. juulil kell 20 kõlab Klassikaraadio eetris EFK kontsert ühel maailma kuulsaimal muusikafestivalil Salzburgis. Mozarteumis toimuvat kontserti juhatab särav, noor ja edukas leedulanna Mirga Gražinytė-Tyla. Koos Salzburgi Mozarteumi orkestriga esinevad ka sopran Christiane Karg, tenor Martin Mitterrutzner ja bass Michael Nagy. Kavas on Anton Bruckneri vanamuusika traditsioonidest lähtuv “Missa nr. 2” ja Franz Schuberti saksakeelne “Stabat Mater”. Saksa Stabat materiks kutsutud Schuberti kannatusaja oratoorium ei põhine mitte klassikalisel ladinakeelsel tekstil, vaid F. G. Klopstocki kirjutatud saksakeelsel parafraasil “Jesus Christus schwebt am Kreuze”. Helilooja pühendas teose oma vennale. Bruckneri Missa nr. 2 e-moll põhineb osaliselt gregooriuse laulul. “Sanctuses” kõlab lausa teema Palestrina “Miss brevisest”. Eesti Filharmoonia Kammerkoor on esinenud mainekatel festivalidel üle maailma. Tänavu laulavad nad Mozarteumi orkestriga noore leedu dirigendi Mirga Grazinyte-Tyla juhatusel, kes on praegu Birminghami Linnaorkestri muusikajuht – esimese naissoost dirigendina sel ametipostil. Mullu debüteeris 31-aastane Grazinyte-Tyla ka festivalil BBC Proms. Dirigenti intervjueerib Miina Pärn. Solistid on Baierimaal sündinud särav sopran Christiane Karg, 10-aastaselt poiss-sopranina ooperikarjääri alustanud tenor Martin Mitterutzner ja ungrai päritolu bass Michael Nagy. Kontsert toimus pühapäeval Mozarteumi suures saalis. Laupäeval alanud maailmakuulsal Salzburgi suvefestivalil esineb tänavu ka eesti bariton Lauri Vasar. Vahendab toimetaja Anne Prommik.