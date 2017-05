Kontserdisaalis. Vanemuise orkester lõpetab hooaja

Estonia kontserdisaalis on 18. mail kell 19 esiettekandel Ülo Kriguli uudisteos "Symphonic Slices", mis pühendatud Veljo Tormisele. James MacMillani teose solist on Heigo Rosin. Orkestrit juhatab Paul Mägi. Vahendab Miina Pärn. Ajaloolise traditsioonina annab Vanemuise Sümfooniaorkester teatri muusikalavastustes osalemise kõrval ka sümfooniakontserte. Tänavuse hooaja lõpetavad nad Paul Mägi dirigeerimisel ning kontserdil tuleb esiettekandele Ülo Kriguli uudisteos "Symphonic Slices", mis on pühendatud Veljo Tormisele ja kirjutatud just Vanemuise Sümfooniaorkestri jaoks. Samuti kõlab kontserdil Camille Saint-Saënsi Kolmas sümfoonia "Orelisümfoonia" ning šoti helilooja James MacMillani tähtteos "Veni, veni Emmnuel", milles soleerib virtuoosne löökpillimängija Heigo Rosin. Kava: * Ülo Krigul " Symphonic Slices (esiettekanne) * James MacMillan " "Veni, veni, Emmanuel" * Camille Saint-Saëns " Sümfoonia nr 3 c-moll, op. 78 "Orelisümfoonia" Klassik