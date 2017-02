Kontserdisaalis. URR-13: Island

Sarja "URR " ansambel U: Rahvusringhäälingus" kontserdi keskmes on sel korral Islandi nüüdismuusika värvikad helimaastikud. "URR" on ansambel U: 2013. aastal alguse saanud kontserdisari, kus U: tutvustab erinevaid olulisi teemasid nüüdismuusikas. Ansambel U: on: Helena Tuuling, Merje Roomere, Levi-Danel Mägila, Tarmo Johannes, Taavi Kerikmäe, Vambola Krigul. Kavas: * Þuríður Jónsdóttir (1967) Eyja (Saar) kammeransamblile (2012) * Jesper Pedersen (1976) Helmut löökpillidele ja elektroonikale (2013) * Anna Þorvaldsdóttir (1977) In Two Different Places flöödile ja fonogrammile (2003) * Þráinn Hjálmarsson (1987) Sculpture #3 kuuele esitajale (2011) * Davíð Brynjar Franzson (1978) il Dolce far Niente klarnetile, viiulile ja tšellole (2004) Kontsert "URR-13: Island" on salvestatud 24. jaanuaril 2017 Tallinnas, Kultuurikatla väikeses saalis. Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.