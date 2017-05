Kontserdisaalis. Taani Rahvuslik Sümfooniaorkester, David Afkham

Taani Rahvuslik Sümfooniaorkester, David Afkham

Taani Rahvusliku Sümfooniaorkestri ees on noor andekas saksa dirigent David Afkham - Hispaania Rahvusorkestri peadirigent, Nestlé ja Salzburgi Festivali noorte dirigentide konkursi võitja. Kaastegev on saksa sopran Dorothea Röschmann. Kava: * Jean Sibelius - Valse triste * Gustav Mahler - Rückert Lieder (solist on sopran Dorothea Röschmann) * Dmitri Šostakovitš - Sümfoonia nr. 10 Kontsert toimus Kopanhaagenis Taani Raadio kontserdimajas 17. novembril 2016. Stuudios on Kersti Inno.