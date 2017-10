Kontserdisaalis. Danish String Quartet

Kuulame kammermuusikakontserti Schwetzingeni festivalilt, kus astus üles Danish String Quartet. Noortest taani muusikutest koosnev kvartett on viimastel aastatel oma pilgu pööranud põhjamaade rahvamuusika poole. Seekordsel kontserdil kõlab nii klassikat kui ka rahvamuusikatöötlusi. Kava: * Per Nørgård - Keelpillikvartett nr. 1 "Quartetto Breve" * Carl Nielsen - Keelpillikvartett f-moll op. 5 * Ludwig van Beethoven - Keelpillikvartett e-moll op. 59 "Zweites Rasumowsky-Quartett" * Carl Nielsen - "Mit Hjerte altid vanker" (arr. Danish String Quartet) * Traditsionaal - "Jässpodpolskan" (arr. Danish String Quartet) Kontsert toimus 26. mail 2016 Schweitzingeni Mozarti saalis. Stuudios on Miina Pärn.