Kontserdisaalis. Mirjam Tally autorikontsert Kultuurikatlas

Mirjam Tally heliloojaresidentuur Eesti Kontserdi juures lõppes autorikontserdiga, kus tema kooriloomingut esitas kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärava juhatusel. Kaastegev on näitleja Teele Pärn. Autoriõhtu on salvestatud 17. jaanuaril 2017 Kultuurikatla Katelde saalis. Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Lisete Velt.