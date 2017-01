Kontserdisaalis. Kuldne klassika Beethoveniga

Laupäeval, 14. jaanuaril kell 19 toovad Risto Joost, Tallinna Kammerorkester ning orkestriga ühes rütmis hingavad orkestri kontsertmeistritest solistid publikuni Beethoveni kaks suurteost: Kolmanda sümfoonia ja kolmikkontserdi. Kontserdi solistid on Harry Traksmann ja Leho Karin koos Marrit Gerretz-Traksmanniga. Ülekannet Estonia kontserdisaalist vahendavad toonmeister Aili Jõeleht ja toimetaja Kersti Inno. Kontsert viiulile, tšellole ja klaverile C-duur op. 56 (Kolmikkontsert) on elurõõmus ja hoogne teos, milles helilooja laseb kõlada lihtsal musitseerimisrõõmul. Sellele annab kinnitust ka Beethoveni märge teose originaalväljaandel " Grand Concerto Concertant ", mis viitab klassikalise kontserdižanri mängulis-kontsertlikule olemusele. Kolmas sümfoonia oli algselt pühendatud Napoleonile. Kui Beethoven aga kuulis teadet, et Napoleon laskis end 1804. aastal senati poolt keisriks kuulutada, ning sattunus ta suurde raevu. Nördinult rebinud ta sümfoonia tiitellehe pealkirjaga "Bonaparte" puruks ning kirjutanud asemele uue pühenduse: "Sinfonia eroica, composta per feggiare il sovvenire d"un grand"uomo" (Kangelassümfoonia, loodud ühe suurmehe mälestuseks). Kavas: * Ludwig van Beethoven " Kontsert viiulile, tšellole ja klaverile C-duur op. 56 (Kolmikkontsert) * Ludwig van Beethoven " Sümfoonia nr. 3 Es-duur op. 55 "Eroica"