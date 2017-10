Kontserdisaalis. Thomas Zehetmair ERSO ees

Reede õhtul kõlab Klassikaraadio eetris ERSO kontserdi “Zehetmair ja Mendelssohn” ülekanne. Kava ühendab Arvo Pärdi, Johann Sebastian Bachi ja Felix Mendelssohn-Bartholdy muusikat. Bachi “Pulmakantaadi” ettekandel osaleb ka Hollandis elav sopran Maria Valdmaa. Kava teeb huvitavaks ka asjaolu, et Pulmakantaati ei ole varem ERSO kavades olnud. Ka nii Pärdi “Fratres” kui Mendelssohni “Šoti sümfoonia” on seni ERSO esituses kõlanud vaid kahel korral. Kava: * Arvo Pärt – “Fratres” * Johann Sebastian Bach – Kantaat “Kaduge, nukrad varjud” (Weichet nur, betrübte Schatten), BWV 202 * Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sümfoonia nr. 3 a-moll op. 56 “Šoti sümfoonia” (Schottische) Helipuldis on Aili Jõeleht, mikrofoni juures toimetajad Grete Kellamäe ja Anne Prommik.