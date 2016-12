Kontserdisaalis. G. F. Händeli "Messias"

G. F. Händeli "Messias"

Georg Friedrich Händeli "Messias" on kõige sagedamini esitatav Händeli suurvorm, mis kõlab sageli just jõuluajal üle kogu Euroopa. Teos võitis publiku südame kohe pärast esiettekannet, mis toimus 1742 Dublinis. Kolmenädalase töö- ja inspiratsioonipalangu tulemusena valminud "Messiases" võluvad publikut kaunid aariad, võimsad koorid ja eelkõige muidugi teose sõnum lunastaja imelisest sünnist ja igavese elu tõotusest. Piiblitekst uuest testamendist jutustab prohvetite suu läbi Kristuse tulemise, tema sünniloo Petlemmas, tema surma ja ülestõusmise ja lõpeb viimase kohtupäevaga. Esitavad solistid Maureen McKay (sopran), Anna Stephany (metsosopran), Mauro Peter (tenor), Christof Fischesser (bass), Taani Rahvusorkester- ja koor Fabio Luisi juhatusel. Salvestatud 3. detsembril 2015 Taani Raadio Kontserdimajas. Stuudios on Tiina Kuningas.