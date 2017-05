Kontserdisaalis. "Kaugel sealpool silmapiiri". Rahvusmeeskoor. Politsei- ja Piirivalveorkester

Kontserdil esinevad Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja ja Politsei- ja Piirivalveorkester, dirigent Hando Põldmäe. Ettekandele tuleb kolm kodumaist uudisteost ja austraallasest multitalendi muusika. Kava: * Maria Kõrvits (*1987) " "Lill lille järel"" (2017, esiettekanne) Solist Ott Indermitte * Toivo Tulev (*1958) " "Sõjapidamise ilu" (2017, esiettekanne) * Riho Esko Maimets (*1988) " "Oremus" (2017, esiettekanne) * Percy Grainger (1882"1961) " "Handel in the Strand" (Händel Strandil) (1911) Seadnud Richard Franko Goldman * Percy Grainger " Children"s March: "Over the hill"s and far away" / Lastemarss: "Kaugel sealpool silmapiiri" (1918) * Percy Grainger " "Shallow Brown" (1910) Seadnud Ott Kask * Percy Grainger " "The widow"s party" / "Lesknaise pidu" (1906) Seadnud Leroy Osmon * Percy Grainger " "Scotch strathspey and reel" / "Šoti strathspey ja riil" (1912) Seadnud Leroy Osmon Estonia kontserdisaalis toimuvat vahendavad helirežissöör Kaspar Karn