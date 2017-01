Kontserdisaalis. Veljo Tormis "Eesti ballaadid"

Veljo Tormise suurteos rajaneb jutustavatel regilauludel mitmest Eesti kihelkonnast. Loo on koostanud Lea Tormis, tekstid seadnud folklorist Ülo Tedre. Veljo Tormis: "Tänasele mõeldes ei huvitanud mind mitte niivõrd ballaadide ränk ja verine sündmustik, kui see inimlik hingeline seisund, emotsionaalne ja eetiline hinnang sündmustele, mis lauludes peitub. Neis on mingi ürgne moraali- ja eluväärtuste koodeks, mis kehtib siiani. Süü- ja vastutustunne, inimese vahekorrad teise inimese, looduse ja kõiksusega. Need asjad peaksid, peale üldise tähenduse, puudutama igaüht meist isiklikult" Kontsertsalvestus Veljo Tormise Pidunädalatelt 7. augustist 2010, Noblessneri Valukojast. Teose esitavad solistid Celia Roose, Kadri Hunt, Meelika Hainsoo, Liina Vahtrik, Tuule Kann, Iris Oja, Priit Pedajas, Toomas Tohert, Eve Härma, Kadri Ratt, Mart Johanson, Jaak Johanson, Ants Johanson, Kärt Johanson, Violeta Osula ja Ingel Marlen Mikk, Eesti Kontsertkoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigeerib Tõnu Kaljuste.