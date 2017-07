Kontserdisaalis. Katalaani pianist Sira Hernandez

Katalaani pianist Sira Hernandez on pühendas oma õpingud katalaani helilooja Frederic Mompou muusika uurimisele ning on jõudnud läbi selle tema muusika vaimuni. Hernandez esitab kogu Mompou klaveritsükli "Musica Callada", mis koosneb 28 lühikesest osast ning on kirjutatud aastatel 1959-1967. Helilooja on ise öelnud, et sel muusikal pole ei õhku ega valgust ning selle eesmärk on otsida meie hinge sügavamaid sügavusi ning vaimu vaimsuse saladuslikke piirkondi. "See on minu soov, et muusika tooks meid lähemale elusoojusele ja inimsüdame väljendusele, mis on alati sama ning pidevalt muutuv," on öelnud Mompou. Kavas: * Salvador Brotons - Kolm nokturni "alla Chopin" * Frederico Mompou - klaveritsükkel "Musica Callada" Toimetaja Lisete Velt.