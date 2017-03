Kontserdisaalis. ERSO ja Håkan Hardenberger

ERSO ees soleerib Rootsi trompetikunstnik Håkan Hardenberger, kelle pillikõla on iseloomustatud planeedi kõige puhtama ja tundlikumana.

Ajakirjanduses korduvalt maailma parimaks trompetistiks nimetatud Håkan Hardenberger on praeguse aja üks hinnatumaid trompetisoliste. Lisaks klassikalisele repertuaarile on erilist tähelepanu pälvinud spetsiaalselt temale kirjutatud teoste esmaettekanded. 2010. aastal soleeris Hardenberger Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri eest talle pühendatud Rootsi noorema põlvkonna helilooja Tobias Broströmi trompetikontserdis ‟Lucernaris”. Esimest korda esines Hardenberger Eesti publiku ees aga juba 27 aastat tagasi, mil ta koos Göteborgi Sümfooniaorkestri ja Neeme Järviga esitas Eino Tambergi Esimese trompetikontserdi.

Sel korral kõlab Håkan Hardenberger esituses 20. sajandi saksa helilooja Bernd Alois Zimmermanni džässimõjudega trompetikontsert ‟Nobody knows de trouble I see”.

Kavas on ka Bernsteini, Raveli ja Respighi suurejoonelised sümfoonilised teosed.

Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit juhatab Vanemuise muusikajuht ja peadirigent ning Uppsala Kammerorkestri peadirigent Paul Mägi.

Kavas:

* Leonard Bernstein – Avamäng operetile “Candide”

* Bernd Alois Zimmermann – Trompetikontsert “Nobody knows de trouble I see”

* Maurice Ravel – ‟Hispaania rapsoodia” (‟Rapsodie espagnole”)

* Ottorino Respighi – ‟Rooma pidustused” (‟Feste Romane”)



Ülekanne Estonia kontserdisaalist reedel, 3. märtsil kell 19.

Vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ning toimetaja Johanna Mängel.

Märkus:

solisti agentuuri reeglite kohaselt ei ole Hardenbergeri esitusi Klassikaraadio kodulehelt võimalik järelkuulata.