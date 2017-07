Kontserdisaalis. ERSO ja Leif Segerstam

Kuulame eelmise hooaja avakontserti, kus ERSO ees oli karismaatiline ja ootamatusi täis dirigent Leif Segerstam. Soleeris vioolaperekond koosseisus Mihhail Zemtsov, Aleksandr Zemtsov, Julia Dinerstein ja Dana Zemtsov ning Eesti Rahvusmeeskoor. Kontserdil tuli esiettekandele Leif Segerstami 298. sümfoonia "Stretching thoughts towards...", mis teeb kummarduse Eri Klasile. Teos on inspireeritud roosipärja palvest ning annab muusikutele erakordse vabaduse olla ühtaegu nii ansamblimängija kui ka solist. Dirigent ise mängib oma sümfoonias klaverit ning ohjad on antud kontsertmeistrite kätte. Richard Wagneri suurejooneline avamäng ooperile "Tannhäuser" kõlab Eesti Rahvusmeeskoori osalusel ning Hector Berliozi sümfoonias "Harold Itaalias" on harukordne võimalus näha laval neljaliikmelist vioolaperekonda, kes on omavahel ära jaganud teose vioolasoolo. Kogu kava kaunistab Jean Sibeliuse südamlik "Andante festivo", mis oli ühtlasi viimane teos, mida helilooja ise juhatas. Tookord hüüatas ta vaid: "Mina härrar! Atmosfäär!" Kontsert toimus 9. septembril 2016 Estonia kontserdisaalis. Seda vahendas helirežissöör Tanel Klesment ning heliinsenerid Anton Ventsel ja Ats Treimaa. Stuudios on Miina Pärn.