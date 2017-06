Kontserdisaalis. San Francisco Sümfooniaorkester, Stéphane Denève

Esineb San Francisco Sümfooniaorkester Stéphane Denève´i juhatusel. Tõsises kavas troonib Benjamin Britteni Viiulikontsert Isabelle Fausti soleerimisel. Teos on loodud reekviemina Hispaania kodusõja ohvrite mälestuseks. Samas meeleolus on ka Rahmaninovi Sümfoonilised tantsud, kus tantsu lööb Surm ise. Kava: * Samuel Barber - Adagio * Benjamin Britten - Viiulikontsert * Sergei Rahmaninov - Sümfoonilised tantsud Kontsert toimus San Francisco Louise M. Davies Symphony Hall'is 12.oktoobril 2014. Stuudios on Kersti Inno.