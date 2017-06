Kontserdisaalis. Festival Orient: Babüloni kuldne hiilgus

Festival Orient: Babüloni kuldne hiilgus

Lähis-Ida hõngulist maailmamuusikat pakub ansambli Light in Babylon kontsert festivalil Orient. Klassikaraadio teeb Istanbulist pärit grupi esinemisest otseülekande laupäeval, 3. juunil kell 19. Vahendab Ivo Heinloo. Ansambli tuumik sai esmakordselt kokku 2010. aastal Istanbulis. Grupi iga liige on pärit eri rahvusest ja nii moodustubki nende koostööst mitme kultuuri sulam. Laulusõnu kirjutab Iraani-Iisraeli päritolu Michal Elia Kamal, seadete autorid on santuri-mängija Metehan Çifçi Türgist ja prantslane Julien Demarque. Light in Babylon on tuuritanud kõikjal maailmas ja andis esimese albumi “Life sometimes doesn’t give you space” välja 2012. aastal. Oma muusikaga levitavad nad armastuse, mitmekesisuse, rahu ja valguse sõnumit. Ülekannet Vabalt Lavalt vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Ivo Heinloo.