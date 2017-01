Kontserdisaalis. Põhjamaade SO uusaastatervitus

Reedel, 6. jaanuaril kell 19 jõuab kuulajate kodudesse muusika Estonia Kontserdisaalist, kus oma kõige armsama kollektiivi, Põhjamaade Sümfooniaorkestri ees seisab Anu Tali, klaverisolist on Tšehhi pianist Lukas Vondracek. Põhjamaade Sümfooniaorkestri uusaastatervituse sõnum on, et headust ja teineteisega arvestamist oleks rohkem. Kavas: * Arvo Pärt " "Fratres" * Antonin Dvořák " Sümfoonia nr 9 e-moll "Uuest maailmast" * Sergei Rahmaninov " "Rapsoodia Paganini teemale" op 43 Estonia Kontserdisaalis toimuvat vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Anne Prommik.