Kontserdisaalis. Koechlin, Saariaho, Mahler. ERSO, Olari Elts.

Koechlin, Saariaho, Mahler. ERSO, Olari Elts.

ERSO ees sel hooajal muusikaloo suurteostele keskenduva Olari Eltsi juhatusel kõlab universumi temaatikast inspireeritud muusika. Õhtu kaalukam teos on Gustav Mahleri "Laul maast", mida Leonard Bernstein on nimetanud Mahleri parimaks sümfooniaks. Soleerivad metsosopran Annely Peebo ja tenor Mati Turi. Orelil kaastegev Olivier Latry. Kontserdi esimeses pooles kõlab Eesti esiettekanne - Prantsuse helilooja Charles Koechlin (kelle sünnist möödub tänavu 150 aastat) tähistaevateemaline teos. Koechlin on Debussy ja Raveli kõrval jäänud teenimatult oma kuulsate ametivendade varju. Tema poeemi kõrval on Pariisis elava Soome hinnatud nüüdishelilooja Kaija Saariaho orelile ja orkestrile kirjutatud teos. Õhtu peateos on juudi päritolu Austria hilisromantismi heliloojalt Gustav Mahlerilt - 19. sajandi Austria ja Saksa traditsioonide ning 20. sajandi alguse modernismi ühendaja Mahleri looming on tänapäeval üks enimesitatavaid, kuid tema helilooming sai populaarseks alles pä