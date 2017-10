Kontserdisaalis. Simon Bolivari orkester ja Gustavo Dudamel

Simon Bolivari orkester ja Gustavo Dudamel

Kuulame üht meeldejäävamat kontserti möödunud aasta festivalilt BBC Proms, kus esines Simon Bolivari orkester. Õhtust kujunes tõeline Venezuela pidu, sest dirigendipuldis oli tänase muusikamaailma säravaim dirigent Gustavo Dudamel, kes on Venezuela oma südameasjaks võtnud. Kui kontserdi esimene pool on pühendatud Ladina-Ameerika muusikale, siis pärast vaheaega kõlas Maurice Raveli muusika. Kava: * Paul Desenne - Hipnosis Mariposa (UK esiettekanne) * Heitor Villa-Lobos - Bachianas brasileiras No. 2 * Maurice Ravel - Daphnis et Chloe, Suite No. 2 * Maurice Ravel - La Valse * Jose Terenzyo - Parajillo y Alma Llanera (teosest "Aires de Venezuela") Kontsert toimus 4. septembril 2016 Royal Albert Hall`is. Stuudios on Miina Pärn.