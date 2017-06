Kontserdisaalis. Neeme Järvi & Kalle Randalu

Kuulame salvestist kontserdilt, mis tähistab kolmekordset juubelit: Tallinna Klaverifestival - 10, pianist Kalle Randalu - 60, dirigent Neeme Järvi - 80! Esinevad Kalle Randalu, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent on Neeme Järvi. Kavas: * Carl Maria von Weber - Juubeliavamäng op.59 * Ludwig van Beethoven - Fantaasia klaverile, koorile ja orkestrile c-moll op.80 * Johannes Brahms - Klaverikontsert nr 2 B-duur: I Allegro non troppo; II Allegro appassionato; III Andante; IV Allegro grazioso op.83 * Lepo Sumera - Pala aastast 1981 (Kalle Randalu) Kontsert toimus Estonia kontserdisaalis 4.novembril 2016. Stuudios on Kersti Inno.