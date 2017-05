Kontserdisaalis. Romeo ja Julia, heliloojate lemmik-armastajapaar

Rootsi Raadio Sümfooniaorkestri peadirigent Daniel Harding juhatab enda lemmikteost - Hector Berliozi dramaatilist sümfooniat "Romeo ja Julia". Inglise kirjaniku William Shakespeare'i (1564-1616) looming on olnud inspiratsiooniallikaks paljudele heliloojatele. Juba ainuüksi "Romeo ja Julia" põhjal on valminud mitu ooperit, ballett ja sümfoonilist muusikat. Berliozi dramaatiline sümfoonia "Romeo ja Julia" valmis 1839. aastal. Teose kolm ettekannet toimus helilooja enda juhatusel novembris ja detsembris 1839 Pariisis. Võttes arvesse mõningast kriitikat, tegi Berlioz teoses muudatusi ning uuenenud "Romeo ja Julia" kanti taas ette Viinis 2. jaanuaril 1846. Viimane oli ühtlasi teose esimene ettekanne välismaal. Berlioz ise jäi lõppkokkuvõtes oma teosega rahule: "See on midagi erilist - sümfoonia, mis asendab ooperit. Mu teos pole tavamõistes ooper, ka mitte sümfoonia. See on dramaatiline sümfoonia, millel on programm ja kindel sisu." Lisaks koorile on Berliozi