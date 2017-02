Kontserdisaalis. Jean-Efflam Bavouzet ja kolm klaverikontserti: À LA FRANCE

17. veebruaril esines Estonia Kontserdisaali laval maailma üks tunnustatumaid ja hõivatumaid pianiste, prantslane Jean-Efflam Bavouzet. Ehtprantslasliku mängustiiliga, tippvormis 54-aastane pianist Jean-Efflam Bavouzet on oma põlvkonna üks hõivatumaid ja auhinnatumaid pianiste maailmas. Ta esineb regulaarselt maailmakuulsate orkestritega nagu Londoni Filharmooniaorkester ja BBC Sümfoonikud ning töötab koos kuulsate dirigentidega, kelle hulgas on Gianandrea Noseda, François-Xavier Roth, Charles Dutoit ja Sir Andrew Davis. Käesoleva hooaja tähtsaimateks ülesastumisteks on Frankfurdi Raadio Sümfooniaorkestri hooaja avakontsert, kontserdid koos BBC Filharmooniaorkestri ning Helsingi Linnaorkestriga Olari Eltsi juhatusel. Kavas: * W.A. Mozart " Klaverikontsert nr 14 Es-duur, KV 449 (1784) * Olivier Messiaen " "Hümn pühale sakramendile" ("Hymne au Saint Sacrament"; 1932) * Claude Debussy " Kolm sümfoonilist eskiisi "Meri" ("La mer"; 1903/1905) * Maurice Ravel