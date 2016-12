Kontserdisaalis. Sven Grünbergi unenäoline juubeliõhtu

Sven Grünberg - mees kahel pool kallast. Nii akadeemilisse kunstmuusikasse kui ka populaarmuusika-kaanonisse end suurte tähtedega kirjutanud Sven Grünberg moodustab kodumaises muusikaelus omamoodi pretsedendi. Kuulajate soovil esitame uuesti salvestise ühe kaunima õhtu tänavu toimunud kontsertide reast. Kontserdil kõlas Sven Grünbergi muusika: uudisteos meeskoorile ja orkestrile, tekst "Dhammapada" ainetel (esiettekanne); uus teos kammerorkestrile (esiettekanne) ja teosed kammerkoosseisudele ning filmimuusikat. Esinesid Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja), keelpillikvartett Prezioso, Vambola Krigul, Liis Viira, Mihkel Mälgand, Taavi Kerikmäe, Tammo Sumera, Riivo Kallasmaa, Arno Kalbus, Krista Citra Joonas, Ott Lepland, Sven Grünberg jt. Laiemale üldsusele 1970ndate keskel oma ansambliga tuntuks saanud Grünberg oli omas žanris teerajajaks terves kunagises Nõukogude Liidus. Grünberg on elektroonilise muusika esmalooja Eestis, kellele kuulub esimene elektronmuusika autoriplaat ("Hingus, 1981). Mainitud albumil põimuvad elektrooniliste helidega naturaalhelid löökpillidelt, harfilt ja akustiliselt orelilt. Nii see kui ka järgmine album "OM" (1988) äratasid rahvusvahelist tähelepanu. 1993. aastal valmib Saksa plaadifirmas "Erdenklang" album "Milarepa" ja kaks aastat hiljem "Prana Symphony", mille muusika ja laulude ainuesitajaks-loojaks on Grünberg.