Kontserdisaalis. Let The Peoples Sing 2017, valik EBU koorikonkursist.

Tänavune EBU koorikonkurss "Let The Peoples Sing 2017" oli eriline mitmes mõttes - üle aegade suurima raadiosaate kuulajaskond oli üle kahe miljoni ning konkursi peavõit tuli Eestisse. Saates kuulame täiskasvanute kategooria kooride võistulaulmise konkursi finaalkontserdilt. Euroopa Ringhäälingute Liidu poolt korraldatud kooride rahvusvaheline võistlus ulatub 1960ndatesse ning selle eesmärk on propageerida kvaliteetset koorilaulu raadioeetris. Klassikaraadio on konkursile koore lähetanud aastaid, tänavu tõi konkursi peavõidu Eestisse kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärava juhatusel. Kontsert on salvestatud Helsingis, Musiikkitalos 15. oktooberil 2017. Stuudios on Marge-Ly Rookäär.