Kontserdisaalis. The King's Singers ja Thomas Dunfold

The King's Singers ja Thomas Dunfold

Maailmakuulus inglise vokaalsektsett The King’s Singers esitab muusikat gegooriuse lauludest Cyrillus Kreegini. Kontsert on salvestatud 25. septembril 2016 Šveitsis festivalil “Riches Heures de Valere”. Kontserdiõhtu teises pooles kõlab prantsuse lautomängija Thomas Dunfoldi esituses prantsuse heliloojate looming. Kavas: *Gregooriuse laul - Pater noster *Sir William H. Harris- Holy is the True Light *Heinrich Schutz - Vater unser *William Byrd - Haec Dies *Hans Leo Hassler - Cantate Domino *Maurice Durufle - Notre Pere *Bob Chilcott - Oculi omnium *John Taverner - The Lord's Prayer *Henry Purcell - Remember not, Lord, our Offences *Leonard Bernstein - The Lord's Prayer *Cyrillus Kreek - Õnnis on inimene *Igor Stravinski - Pater noster *Orlandus Lassus - Ad te levavi *Gregooriuse laul - Pater noster *Orlando Gibbons – Amen *Maurice Durufle - Neli motetti gregoriaani teemadel *Maurice Durufle - Viis spirituaali ja traditsioonilist laulu *Robert de Visee - Süit d-moll *Marin Marais - Les voix humaines *Francois Couperin - Ordre 'imaginaire' Toimetaja Lisete Velt.