Kontserdisaalis. Festivali AFEKT lõppkontsert. Trio Accanto

Rahvusvahelise nüüdismuusika festivali AFEKT lõppkontserdil Rotermanni soolalaos esineb Trio Accanto. 1994. aastal asutatud Trio Accanto on tõusnud nüüdismuusika areenil tipptegijate hulka ning toonud esiettekandele enam kui saja teose. Maailma tippinterpreetidest koosnev Trio Accanto Saksamaalt esineb koosseisus Marcus Weiss (saksofon), Christian Dierstein (löökpillid) ja Nicolas Hodges (klaver). Maailmaesiettekandele tulevad festivali peakülalise, elava klassiku Michael Finnissy ja Helena Tulve uudisteosed. Kavas: * Andreas Dohmen – ‟Versi Rapportati“ (2012/13) * Toshio Hosokawa – ‟für Walter“ * Michael Finnissy – ‟Opera of the Nobility“ (2017, esiettekanne) * Helena Tulve – ‟The Night- Sea Journey“ / „Öise mere rännak" (2017, esiettekanne) * Georges Aperghis – ‟Trio Funambule“ (2014) Otseülekanne Rotermanni soolalaost. Helirežissöör on Teet Kehlmann, toimetajad Johanna Mängel ja Johanna Kivimägi.