Kontserdisaalis. Estonia Seltsi Segakoor laulab Ester Mägi koorilaule

Eesti Teaduste Akadeemia saalis kõlas rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud kontserdil tänavu juubeliaastat tähistava helilooja Ester Mägi koorilooming: "Viru lauliku mõtted" (Kreutzwald), "Siin mu rõõmumaa" (Runnel), "Suitsupääsuke" (Lepik), "Laulikutele" (Liiv), "Mõtisklused" (Tammsaare), "Üks hetk" (Beekman), "Elu on alles" (Alver), "Merelind" (Under), "Igav liiv" (Vaarandi) ja "Vaike lauluke" (Muuli). Koori peadirigent on Heli Jürgenson. Laulude vahel kõlas Mägi "Kadents ja teema viiulile" (esitasid Marelle ja Nele Kivinukk). Helirežissöör Siim Mäesalu, toimetaja Marge-Ly Rookäär.