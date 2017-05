Kontserdisaalis: URR-15 ehk Ansambel U: ja Donatoni

Ansambel U: annab selle hooaja viimase kontserdi sarjas “URR – Ansambel U: Rahvusringhäälingus” vana raadiomaja vastremonditud 1. Stuudios.

Kontserdisarjas juba 15. järjekonnanumbrit kandev õhtu on pühendatud Itaalia 20. sajandi teise poole ühe olulisema helilooja Franco Donatoni (1927-2000) 90. sünniaastapäevale.

Itaalia sõjajärgse muusika suurkuju Franco Donatoni eksimatult äratuntav helikeel ja komponeerimispõhimõtted kristalliseerusid 1970. aastatel.

Tema muusika kõlab vaatamata ülimale süstemaatilisusele mänguliselt ja kergelt, tema ideed ja lahendused on tihti omamoodi ‟kiiksuga”, mille tõttu kuulajad ei pea igavuse üle kurtma.

Siiski ei saa öelda, et Donatoni muusikat massiliselt esitataks. Ilmselt üheks põhjuseks on märkimisväärne virtuoossus, mida tema teoste esitamine mängijatelt nõuab.

Ansambel U: mängib kontserdil Donatoni heliteoseid aastatest 1975-1987 ning toob nende kõrval ettekandele ka helilooja Kristjan Kõrveri teose ‟Ludus Triplex V”, mis on otseselt inspireeritud ühest Donatoni teosest.

Ansambel U: esineb koosseisus:

Helena Tuuling, Merje Roomere, Levi-Danel Mägila, Tarmo Johannes, Taavi Kerikmäe, Vambola Krigul.

Kaastegev on vioolamängija Sandra Klimaitė.

Kavas:

* Franco Donatoni – ‟Ave” pikolole, tšelestale ja kellamängule (1987)

* Franco Donatoni – ‟Clair” klarnetile (1980)

* Kristjan Kõrver – ‟Ludus Triplex V” pikolole, tšellole ja tšelestale (2015)

* Franco Donatoni – ‟Lumen” pikolole, bassklarnetile, vioolale*, tšellole, tšelestale ja vibrafonile (1975)

* Franco Donatoni – ‟Arpège” flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole, klaverile ja vibrafonile (1986)

“URR” on 2013. aastal alguse saanud ansambel U: ja Klassikaraadio koostöös toimuv kontserdisari, kus käsitletakse erinevaid olulisi teemasid nüüdismuusikas.

Kavas olevate teoste ja heliloojate tausta ning tähtsamaid ideid tutvustavad ansambli liikmed.

Ülekanne Raadio 1. Stuudiost teisipäeval, 9. mail kell 19.

Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.