Kontserdisaalis: sõbraliku Johan Randvere soolo

Rõõmsameelse pianisti esimene soolokontsert Estonia Kontserdisaalis. Kavas on nii Jaan Rääts kui Pärt Uusberg, nii Sciarrino kui Mussorgski. Olge raadiote juures kuuldel teisipäeval 14. veebruaril kell 19. Vahendab Anne Prommik.

Kavas on nii uudisteos “Pala-fantaasia” kooriheliloojana kuulsust kogunud Pärt Uusbergilt kui Jaan Räätsa Tokaata, samas ka Itaalia avangardhelilooja, iseõppijast Salvatore Sciarrino keerukad nokturnid.

Valentinipäeva temaatikaga sobib hästi ka seade romantilisest duetist Straussi ooperist “Roosikavaler”.

Kava teises pooles kõlab aga Modest Mussorgski visiitkaardiks saanud kuulus tsükkel “Pildid näituselt”.



Pianist Johan Randvere sai tuntuks telekonkursil Klassikatähed.

Hiljuti esines Johan koos löökpillimängija Heigo Rosinaga New Yorki maineka Carnegie Halli laval.

Jaanuaris saavutas ta III koha kõrgetasemelisel Livorno klaverikonkursil Itaalias.

Johan õpib küll endiselt Milaanos, aga sageli näeb teda klaverit harjutamas Klassikaraadio klaveritoas – kui ta on lõpetanud Klassikahommiku juhtimise.

Kavale annab värvingu Mozarti nimi, kellelt pärineb ka esimene teos.

Tema helikeele harmoonia ei ole kindlasti jätnud puudutamata ka Pärt Uusbergi, kes on Johani hea sõber ja kirjutas klaveripala tema soovil.

Uudisteose kohta ütleb helilooja: “Seadsin endale eesmärgiks kirjutada pala, mida ma ise ei oleks võimeline ära mängima, ja lootuses, et Johan peaks seda kasvõi natukenegi harjutama!”

Straussi ooperites on Mozarti puudutus ilmne.

“Roosikavaler” on ehtmozartlikus vaimus loodud muusikaline komöödia.

Nokturni žanriga seostuvad eeskätt Chopini poeetilised klaveripalad.

Mozartki on loonud nokturne, aga hoopis teistsuguseid kui Itaalia avangardhelilooja. Sciarrino nokturnid pole sugugi lüüriline öömuusika.

Pigem on need öörahu rikkujad, mis oma brutaalse, metalse ja hüsteerilise väljenduslaadiga äratavad viimsegi magaja.

Samasugust “karmust” nagu kuulaja vastu, näitab autor üles ka esitaja suhtes, nõudes temalt erakordset mängutehnikat.

Jaan Rääts on tõdenud, et Mozart on helilooja, kes teda ikka ja jälle vaimustab, ning nimetanud teda enda “muusikaliseks jumalaks”.

Räätsa ühe tuntuma klaverioopuse Tokaata (1968) valis žürii eesotsas Emil Gilelsiga 1970. aastal Moskva Tšaikovski-nimelise rahvusvahelise pianistide konkursi kohustuslikuks palaks.

Kava:

* Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Fantaasia c-moll KV 475 (1785)

* Pärt Uusberg (*1986) – “Pala-fantaasia” (2017, esiettekanne)

* Richard Strauss (1864–1949) / seade: Percy Grainger (1882–1961) – Armastuse duett ooperist “Roosikavaler” (1910/1929)

* Salvatore Sciarrino (*1947) – “Due notturni crudeli” (“Kaks karmi nokturni”) (2001)

1. Senza tempo e scandito 2. Furia, metallo

* Jaan Rääts (*1932) – Tokaata (1968)

------------ vaheaeg -----------

* Modest Mussorgski (1839–1881) – Klaveritsükkel “Pildid näituselt” (1874)

“Jalutuskäik”

1. “Gnoom”

“Jalutuskäik”

2. “Vana loss”

“Jalutuskäik”

3. “Tuileries’ aed. Laste tüli pärast mängu” 4. “Härjavanker”

“Jalutuskäik”

5. “Munast kooruvate tibupoegade ballett”

6. “Kaks juuti, rikas ja vaene”

“Jalutuskäik”

7. “Limoges’ turg”

8. “Katakombid (Rooma hauakamber). Surnutega surnute keeles” 9. “Majake kanajalgadel” (Baba-Jagaa)

10. “Vägilasväravad Kiievis”

Otseülekanne Estonia kontserdisaalist. Vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ja toimetaja Anne Prommik.

Teisipäeval 14. veebruaril kell 19.