Kontserdisaalis: Thomas Zehetmair ERSO ees

Bachi “Pulmakantaadi” ettekandel osaleb ka Hollandis elav sopran Maria Valdmaa.

Kava teeb huvitavaks ka asjaolu, et Pulmakantaati ei ole varem ERSO kavades olnud.

Ka nii Pärdi “Fratres” kui Mendelssohni “Šoti sümfoonia” on seni ERSO esituses kõlanud vaid kahel korral.

Kava:

* Arvo Pärt – “Fratres”

* Johann Sebastian Bach – Kantaat “Kaduge, nukrad varjud” (Weichet nur, betrübte Schatten), BWV 202

* Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sümfoonia nr. 3 a-moll op. 56 “Šoti sümfoonia” (Schottische)

“Arvo Pärdi sügav ja sissepoole suunatud muusika lummas mind kohe, kui seda kuulsin,” meenutab oma esimesi kokkupuuteid Pärdi muusikaga Thomas Zehetmair.

Tallinnas on ta Pärdi “Fratrese“ ühendanud Johann Sebastian Bachi kammerliku “Pulmakantaadiga”, mille ehe rõõm ja helgus on dirigendi sõnul tugevaks kontrastiks “Fratrese” meditatiivsetele helidele.

Kontserdi teises pooles kõlav Mendelssohni “Šoti sümfoonia” on unikaalne teos, mis ühest küljest järgib vanameister Bachi traditsioone, olles teisalt suunatud kaugele tulevikku.

Salzburgis sündinud viiuldaja ja dirigent Thomas Zehetmair on omanimelise keelpillikvarteti looja – see kvartett esitab kõik teosed peast mängides.

5-aastaselt viiuldajast isa käe all alustanud muusikul algas varakult hiilgav, samas eklektiline karjäär.

Viiulivirtuoosina on ta salvestanud pea kogu viiulirepertuaari, kammermuusikuna loonud omanimelise ansambli, dirigendina juhatanud muusikat barokist – eeskätt Bach kuni Brahmsi ja Bergi ning nüüdismuusikani.

Viiuldajana on Zehetmairil kombeks välja pakkuda isikupäraseid kadentse. Bachi teoseid juhatab ta aga sageli solisti rollis.

Nicolas Harnoncourti õpilasena on tal kombeks viljelda ka ajastuteadlikku esituspraktikat.

Zehetmair teeb tihedat koostööd Minnesota osariigis tegutseva Saint Pauli Kammerorkestriga ning alates hooajast 2016/2017 on ta Šveitsi ligi neljasaja-aastase ajalooga Winterthuri Musikkollegiumi peadirigent.

Aastail 2002–2014 Royal Northern Sinfonia peadirigendina vormis ta sellest Inglismaa parimate hulka kuuluva orkestri, jätkates praegu tihedat koostööd audirigendina.

Zehetmairi arvukate salvestiste hulgas on ka Mendelssohni esimene ja viies sümfoonia koos Winterthuri Musikkollegiumiga, lisaks aukartustäratav valik viiuliteoseid, mis toonud esitajatele mitmeid mainekaid auhindu (Diapason d’Or de l’Année, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Midem Classic Award, Gramophone Award).

Thomas Zehetmair andis pärast esmaspäevast orkestriproovi Estonia kontserdisaalis ka meistrikursuse kolmele noorele viiuldajale – osalesid Kaisa Padur Tallinna Muusikakeskkoolist, Muusika- ja Teatrikadeemia tudeng Marta Mutso ja ERSO liige Nina Kawaguchi.

Avatud meistrikursuseid olid kuulama tulnud nii orkestrandid kui osalejate kaasõpilased.

“ERSO-l on Eesti esindusorkestrina võimalus ja ka kohustus kanda hoolt selle eest, et meiega koostööd tegevad tippmuusikud lisaks reedeõhtustele kontsertidele ka laiemalt Eesti muusikaellu panustaksid,” valgustas ERSO direktor Kristjan Hallik meistrikursuste käivitamise tagamaid.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab reedel, 13. oktoobril kell 19.

Helipuldis on Aili Jõeleht, mikrofoni juures toimetajad Grete Kellamäe ja Anne Prommik.