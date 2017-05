Kontserdisaalis: Mehine hääl ja puhkpillide ergas kõla

Eesti Rahvusmeeskoor annab kevadise kontserdi koos piirivalveorkestriga. Kontsert “Kaugel sealpool silmapiiri” on raadio otse-eetris neljapäeval, 11. mail kell 19. Kavas on mitu esiettekannet. Vahendab toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Kontserdil esinevad Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja ja Politsei- ja Piirivalveorkester, dirigent Hando Põldmäe.

Ettekandele tuleb kolm kodumaist uudisteost ja austraallasest multitalendi muusika.

Mullu Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pälvinud helilooja Maria Kõrvitsa teoste peamisteks inspiratsiooniallikaks on looduslikud protsessid ja looduslüürika.

Tema uudisteos “Lill lille järel…” on kirjutatud Eesti Rahvusmeeskoorile ning Politsei- ja Piirivalveorkestrile.

Toivo Tulevi muusika on sageli ühtaegu staatiline ja pulseeriv, sissepoole vaatavalt kaemuslik, isetu ja intensiivne.

Helilooja on märkinud, et talle mõjuvad kaks vastandlikku alget intrigeerivalt, sageli hakkab teos arenema kahest omavahel hõõrduvast impulsist.

Teose “Sõjapidamise ilu” teksti aluseks on erinevate 21. sajandi sõjaliste operatsioonide nimed ning valitud lõigud Bhagavad Gita inglisekeelseist tõlkeist.

“Palvetamine ja mediteerimine on vahest nii kattuvad mõisted ning muusikas võib see väljenduda eriti selgelt.

Antud teos meeskoorile ja puhkpilliorkestrile sündis sisemisest janust mantra järele, milles ühele lihtsale motiivile antakse ruumi korduda.

Sellele kõigele eelneb pikk instrumentaalne meditatsioon”, ütleb oma uuele teosele “Oremus” kaasa helilooja Riho Esko Maimets.

Kontserdi teises pooles kuulame austraallase Percy Aldridge Graingeri loomingut.

Grainger oli helilooja, virtuoosne pianist, dirigent, folklorist, kirjanik, toimetaja jpm.

Ema käe all esimesed muusikalised õppetunnid saanuna suundus ta 13-aastaselt Saksamaale, kus õppis Frankfurdi konservatooriumis.

Pärast kooli lõpetamist 1901. aastal siirdus Londonisse, kus tegi tõsisemalt kontsertpianisti karjääri ning, sõbrunenud seal Edvard Griegiga, leidis endas armastuse rahvamuusika vastu.

Kui USA astus Esimesse maailmasõtta, ühines Grainger 1917. aastal armeega, mängides sõjaväeorkestris oboed ja sopransaksofoni.

See oli tema esimene kogemus puhkpilliorkestriga, mille kõlapilt inspireeris mitmeid tema teoseid. Muide, oma pika ja eduka Ameerika-karjääri lõpuaastail töötas ta ühes Burnett Crossiga välja nn “vaba muusika masina”, millest sai eelkäija elektrilisele süntesaatorile.

Kasutatud Evelin Kõrvitsa ja Virge Joametsa tekste.

Kava:

* Maria Kõrvits (*1987) – “Lill lille järel…” (2017, esiettekanne)

Solist Ott Indermitte

* Toivo Tulev (*1958) – “Sõjapidamise ilu” (2017, esiettekanne)

* Riho Esko Maimets (*1988) – “Oremus” (2017, esiettekanne)

* Percy Grainger (1882–1961) – “Handel in the Strand” (Händel Strandil) (1911)

Seadnud Richard Franko Goldman

* Percy Grainger – Children’s March: “Over the hill’s and far away” / Lastemarss: “Kaugel sealpool silmapiiri” (1918)

* Percy Grainger – “Shallow Brown” (1910)

Seadnud Ott Kask

* Percy Grainger – “The widow’s party” / “Lesknaise pidu” (1906)

Seadnud Leroy Osmon

* Percy Grainger – “Scotch strathspey and reel” / “Šoti strathspey ja riil” (1912)

Seadnud Leroy Osmon

Politsei- ja Piirivalveorkester on 34-liikmeline kutseline puhkpilliorkester, mille eelkäijaks on 1928. aastal loodud Tallinna Politseinike Kogu Puhkpilliorkester (tegevus peatati 1940).

1992. aastal asutati taasiseseisvunud Eestis Politseiorkester ja Piirivalveorkester.

2010. aastal, Politsei- ja Piirivalveameti ühendamisel, ühendati ka kaks orkestrit; orkestri dirigendid on olnud Johannes Kostabi (1928–1940), Kaido Kodumäe (Politseiorkestri dirigent 1992–2010) ja major Arvi Miido Piirivalveorkestri dirigent 1992–2014).

Politsei- ja Piirivalveorkestri dirigent on Hando Põldmäe.

Sel hooajal 72. sünnipäeva tähistava Eesti Rahvusmeeskoori asutas Eesti koorimuusika esikõneleja Gustav Ernesaks.

Algselt a cappella-teoseid esitanud meeskoor on tänaseks kasvanud kogu maailmas hinnatud professionaalseks kollektiiviks, mille tegevuses on tähelepanuväärne osa suurvormide ettekannetel.

Alates hooajast 2011/2012 on koori kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja.

Ülekanne neljapäeval, 11. mail kell 19.

Estonia kontserdisaalis toimuvat vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ja toimetaja Marge-Ly Rookäär.



